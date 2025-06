Cadaveri a Villa Pamphili, identificata la donna trovata morta con la figlia

La donna ha circa 30 anni ed è alta 164 centimetri

ROMA – È stata identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia. La donna, 30 anni circa, alta 164 centimetri, è stata trovata intorno alle 19.30 di sabato a ridosso della cancellata che dà su via Leone XIII, a Roma: era morta da una settimana circa.

La bambina, tra i sei e gli otto mesi d’età, è stata trovata qualche ora prima ed era morta da un paio di giorni al massimo. Mamma e figlia erano nude ma non ci sono segnali di violenza sessuale su di loro.

Sul duplice delitto non ci sono ancora certezze. Per la donna non è ancora chiara la causa del decesso e la morte naturale sembra l’ipotesi più plausibile. La bambina, invece, è stata soffocata e picchiata.

