Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta

LECCE (ITALPRESS) – Cagliari corsaro al Via del Mare nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2025/2026. La squadra di Pisacane ribalta il Lecce (2-1) e centra la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo interno sul Parma dello scorso turno. Al vantaggio di Tiago Gabriel (5′) rispondono i primi gol in campionato di Andrea Belotti, autore di una doppietta (33′ e 71′). Terzo ko in fila per i salentini, che restano fermi all’ultimo posto in classifica con un punto. Cagliari virtualmente quarto con 7 punti, appaiato a Cremonese e Udinese. Pronti via e il Lecce, spinto dai 40mila del Via del Mare, parte all’arrembaggio. Alla prima occasione i padroni di casa si portano in vantaggio. Al 5′ Sottil scappa via a Prati sull’out sinistro, scodella in mezzo e pesca tutto solo in area Tiago Gabriel, che stacca e trova il primo gol in carriera in Serie A. Al 18′ arriva la reazione del Cagliari che, prima con Esposito (palo) e poi con Adopo, costringe Falcone a due belle parate. Al 22′ altro salvataggio dell’estremo difensore giallorosso che, con un grande riflesso, respinge un colpo di testa di Deiola su angolo di Prati. La squadra di Pisacane continua a premere e al 33′ pareggia i conti. Folorunsho imbuca Palestra, che salta Gallo e serve Belotti per l’1-1 e per il centro numero 115 in Serie A dell’ex Palermo, Torino, Roma e Como. In chiusura di frazione (45′) Esposito colpisce il secondo palo della serata con un destro a giro dal limite dell’area che si stampa sul montante alla sinistra di Falcone. Dopo un avvio di secondo tempo più tattico, al 67′ Pierotti scippa Folorunsho e mette in mezzo un cross morbido per Tete Morente, che manca clamorosamente il bersaglio colpendo di testa in tuffo da pochi metri. Al 69′ ingenuità di Tiago Gabriel, che stende Belotti in area e regala un calcio ai sardi. Dal dischetto ci va proprio il 19 rossoblù, che buca Falcone per il 2-1 ospite. Con ritmi sempre molto bassi e un Lecce con poca qualità nell’ultimo terzo di campo, il Cagliari riesce a fare il colpo al Via del Mare.

