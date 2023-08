Cagliari-Palermo, al via la stagione: dubbi sugli interpreti per Corini

Le possibili scelte dei tecnici Ranieri e Corini per il match valido per il primo turno di Coppa Italia

3' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini è pronto a dare il via alla nuova stagione sportiva. La squadra rosanero, dopo un ritiro pre-campionato piuttosto intenso, alle 21:15 scenderà in campo per l’esordio stagionale e lo farà in casa del Cagliari di mister Claudio Ranieri, con le due compagini che si sfideranno per i trentaduesimi di Coppa Italia. Le due squadre, oltre a sfidarsi sul campo, si stanno sfidando anche sul mercato perché entrambe hanno messo gli occhi sul centrocampista classe ’03 della Spal Matteo Prati.

I rosanero, che lo scorso anno hanno sfiorato il sogno playoff, saranno chiamati ad una stagione di riscatto con i tifosi che sognano la promozione nella massima serie. Il desiderio è alimentato anche dagli acquisti messi a segno dal Ds Leandro Rinaudo, che ha portato in Sicilia calciatori del calibro di Roberto Insigne, Fabio Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso, Pietro Ceccaroni e Sebastiano Desplanches, ma con qualche altro innesto che è atteso, soprattutto sulla fascia sinistra.

Durante i test estivi Corini ha provato il 4-3-3, modulo che dovrebbe essere il ‘mantra’ della stagione rosanero. Con questo modulo, nei test estivi, i rosa hanno raccolto due vittorie contro Bassa Aunania e Trento, due pareggi contro Bologna e Legnago e una sconfitta contro la Virtus Verona. La compagine sarda, nelle amichevoli precampionato, ha invece racimolato tre vittorie contro Olbia, Juventus U23 e Como e un pari contro i francesi del Brest.

Le probabili formazioni

Il tecnico rosanero Eugenio Corini, per il primo Palermo della stagione, dovrà fare a meno di Giuseppe Aurelio ancora indisponibile, davanti ai pali difesi da Pigliacelli certi del posto da titolare saranno i due centrali Lucioni e Marconi con Ceccaroni al momento, proprio per sostituire Aurelio, che sarà dirottato sulla corsia mancina, ballottaggio invece a destra con Mateju e Buttaro, con il primo in vantaggio.

A centrocampo, l’allenatore di Bagnolo Mella dovrebbe mandare in campo Stulac, che lo scorso anno ha patito un lungo infortunio che gli ha fatto saltare gran parte del campionato. Al fianco dell’ex Empoli ci dovrebbero essere Gomes e Vasic, tra i più brillanti nei test pre-campionato.

In avanti, con Mancuso e Valente convocati ma ancora non al top sul piano fisico, confermatissimi Brunori al centro dell’attacco e Insigne sulla corsia di destra. Il tecnico ha ancora dei dubbi per ciò che riguarda il ruolo di esterno sinistro perché Di Mariano non è al meglio e potrebbe essere adattato Damiani, in un ruolo non suo e che ha già ricoperto durante qualche spezzone delle amichevoli precampionato.

I padroni di casa, dal canto loro, dovranno fare i conti con qualche infortunio e la condizione non al top di qualche elemento. In avanti Ranieri potrà contare solo su Pavoletti, Luvumbo e Shomurodov, che però non garantisce i 90′, out, invece, Desogus e Pereiro ma comunque prossimi all’addio così come out sono Lapadula e Mancosu. Fortunatamente, Ranieri potrà contare sul giovane Oristanio che può ricoprire più ruoli e ha già mostrato ottimi segnali di inserimento.

Per ciò che riguarda il pacchetto difensivo Ranieri ha un solo dubbio e riguarda il centrale che affiancherà Alberto Dossena, il tecnico dovrà decidere se schierare Giorgio Altare o Edoardo Goldaniga, per il resto sulla fascia destra ci sarà Zappa, su quella opposta Augello. In mediana Lella e Makoumbou centrali, sugli esterni Nandenz e Di Pardo.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez, Lella, Makoumbou, Di Pardo; Luvumbo, Pavoletti.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.