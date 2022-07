L'agente riconosciuto da alcuni testimoni è stato portato in carcere

1' DI LETTURA

CAGLIARI – Aveva la mascherina su naso e bocca e la pistola in mano, è entrato in un supermercato di Capoterra, nel Cagliaritano, e, minacciando clienti e dipendenti, si è fatto consegnare l’incasso prima di scappare. Il bottino è di circa 100 euro.

Qualcuno però l’ha riconosciuto e ha collaborato per identificarlo. Il rapinatore, che adesso si trova in carcere, è un poliziotto di 50 anni in servizio al reparto mobile di Cagliari. E’ stato arrestato dai carabinieri per rapina.