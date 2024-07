Cagliostro torna in Sicilia: la mostra, il libro e il processo al Conte

Lo spunto arriva dagli studi di Santo Primavera e Salvo Spina

ACIREALE (CATANIA) – Dal 20 al 28 luglio Acireale ospiterà la prestigiosa mostra “Cagliostro torna in Sicilia” con documenti e stampe in esposizione in Sala Costarelli a Palazzo di Città. L’evento è inserito nel cartellone Acireale Estate 2024.

Il primo appuntamento sabato 20 alle 18.00 a Palazzo di Città in sala stampa, con “Processo storico a Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro in dieci domande”. Introdurrà il giornalista Angelo Di Rosa. Sarà presentato il libro “In cerca di Cagliostro, Un’indagine fra archivi e biblioteche” a cura di Santo Primavera e Salvo Spina.

A interpretare l’accusa sarà Andrea Nunzio Russo; Stefano Paiusco interpreterà l’imputato, lo storico e studioso Tommaso De Chirico la difesa. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco e dell’assessore alla Cultura.

Il calendario

Domenica 21 luglio alle 19.30 nel’ Anfiteatro Lorenzo Vecchio alla Villa Belvedere andrà in scena “I misteri di Cagliostro”, Teatro magia a cura di Stefano Paiusco, Cagliostro, e Stefania Riva, la Contessa di Cagliostro.

Sabato 27 alle 18.00 a Palazzo di Città si terrà il convegno “L’alchimia dell’anima: la Contessa di Cagliostro e il Conte di Cagliostro”. Introdurrà Tommaso De Chirico e modererà il giornalista Angelo Di Rosa. Interverranno Amanda Jane Succi e Rosa Maria Dantone.

Domenica 28 luglio ore 19.30, Largo Giovanni XXIII lo spettacolo “Ti cuntu e ti cantu lu Cunti Cagliostro”, spettacolo teatrale a cura di Alessia Spatoliatore e Angelo Daddelli.