Andrea Adamo è campione del mondo di MX2: è festa a Calatafimi

Il giovane pilota è originario della cittadina trapanese

CALATAFIMI (TRAPANI) – Ha solo vent’anni Andrea Adamo, ma la sua storia in sella a una moto è già arrivata sul tetto del pianeta. Il giovanissimo pilota siciliano, infatti, con la sua KTM, si è laureato campione del mondo nella categoria MX2 alla prima stagione con la Red Bull Ktm Factory Racing. Da ben sedici anni l’Italia non vinceva questo titolo, l’ultimo nel 2007 fu addirittura Antonio Cairoli (in foto i due campioni di motocross).

E a Calatafimi-Segesta è scoppiata la festa: le origini di Adamo sono proprio della cittadina in provincia di Trapani. In omaggio al giovane pilota l’artista Hira ha realizzato un murales che ritrae il ragazzo nel momento del trionfo e riassume l’orgoglio dei calatafimesi. Alla festa erano presenti l’allenatore Joel Smets e il sindaco Francesco Gruppuso.

Andrea Adamo ha anche incontrato gli alunni dell’istituto comprensivo “Francesco Vivona”. Il pilota, già nel 2017, ha vinto il titolo di campione europeo Emx 150 e la medaglia di bronzo al torneo delle Nazioni 2023 con la maglia della nazionale italiana.

Foto in alto dalla pagina su Facebook di Andrea Adamo