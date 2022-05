IL pugno duro del questore di Catania.

CATANIA – Il Questore di Catania ha emesso cinque Daspo, di durata compresi tra uno e quattro anni, per aggressione agli arbitri di due partite di calcio dilettante: Atletico Picanello-Real Trinacria, per Giovanissimi Under 15, giocata il 7 marzo al Velletri, e San Giorgio Catania-Ragazzini Red, di Terza categoria, disputata l’8 maggio al Valle di San Giovanni Galermo.