I Pulcini dell’Athletic Club Palermo al 10º Torneo “La Passione di Yara”

Manifestazione di rilievo internazionale in provincia di Bergamo

Dal 12 al 14 settembre i piccoli calciatori dell’Athletic Club Palermo saranno protagonisti a Valbrembo, in provincia di Bergamo, della 10ª edizione del prestigioso Torneo “La Passione di Yara”. Si tratta di una manifestazione di rilievo internazionale che riunisce le squadre più blasonate d’Italia e d’Europa, tra cui Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Genoa e molte altre.

L’evento non è soltanto una competizione sportiva, ma un’occasione di amicizia, divertimento e crescita per tutti i partecipanti. La missione del torneo è quella di trasmettere ai giovani atleti i valori più autentici dello sport – rispetto, lealtà e condivisione – nel ricordo di Yara Gambirasio, a cui la manifestazione è dedicata.

Oltre al calcio giocato, il torneo rappresenta un importante momento di solidarietà. Organizzato dalla Onlus “La Passione di Yara”, che vede tra i principali promotori i genitori della giovane, l’evento mira a sostenere i ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti, offrendo loro l’opportunità di praticare sport e crescere in un ambiente sano e inclusivo.

Per i Pulcini dell’Athletic Club Palermo sarà un’esperienza indimenticabile. Per l’occasione, i giovani calciatori indosseranno a turno una speciale fascia da capitano, realizzata in collaborazione con la Onlus “Live Charity”. La fascia rappresenta un omaggio ai dieci anni del torneo e un ricordo vivo e rispettoso di Yara, un gesto simbolico che unisce sport, memoria e valori di solidarietà, trasmettendo ai ragazzi il significato più autentico del gioco di squadra.