Calciomercato, i primi passi del Palermo: idea Gytkjaer, Gomes riflette

Dario Saric vicino ai saluti

Il Palermo si prepara a muovere i primi passi nella sessione invernale di calciomercato. Il nuovo ds dei rosanero Carlo Osti è già al lavoro per puntellare la squadra guidata da Alessio Dionisi con innesti di spessore e uscite misurate al contributo dato finora alla compagine del capoluogo siciliano da parte di alcuni calciatori.

Molto dipenderà dal sistema di gioco: come ammesso anche da Osti in sede di presentazione alla stampa, Dionisi sta ragionando sul cambio del modulo. Sarà cruciale capire come schierare i rosanero in campo per andare a fare acquisti mirati in base alle esigenze di comune accordo con l’allenatore. A partire dal capitolo attaccanti.

Gytkjaer idea per l’attacco del Palermo

Abbandonando il tridente offensivo, il Palermo potrebbe rinforzare la batteria dei centravanti che in questo momento può contare su Brunori, Henry e Le Douaron. Nelle ultime ore sono aumentate le quotazioni per Christian Gytkjaer del Venezia, seguito anche dalla Cremonese. L’attaccante ex Monza, 34 anni, potrebbe lasciare la laguna per tornare a giocare in Serie B.

L’infortunio di Di Mariano, che tornerà a fine stagione, e di Di Francesco (lesione al bicipite femorale destro), insieme alla possibile cessione di Appuah, potrebbero essere degli indizi che fanno pensare ad un minore utilizzo degli esterni d’attacco. Sullo sfondo, comunque, resta anche l’interessamento per Gianluca Lapadula del Cagliari.

Futuro incerto per Claudio Gomes

In mediana c’è da capire quale sarà il futuro di Claudio Gomes. Un sondaggio da parte del Parma è stato effettivamente riscontrato, ma in questo momento nulla di concreto. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il capoluogo siciliano in favore di palcoscenici più importanti del campionato cadetto e che rispecchiano le ambizioni del calciatore classe 2000.

Dario Saric, intanto, sembra ormai prossimo al ritorno in Turchia (Bodrumspor) considerato il pochissimo impiego in rosanero (lo seguivano anche alcuni club di Serie B). Mentre Aljosa Vasic potrebbe lasciare Palermo in prestito per trovare più spazio in altre piazze. Intanto, Alexis Blin dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo proprio nel mese di gennaio e già questo potrebbe essere un ritorno importante per la linea mediana del Palermo.