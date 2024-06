Il Palermo guarda in casa dello Spezia: piace il difensore Dimitrios Nikolaou

Soleri e Lucioni potrebbero raggiungere proprio il club ligure

Il Palermo prosegue nel percorso di valutazione di nuovi innesti che possono andare a rinforzare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Alessio Dionisi. Il ds Morgan De Sanctis, a tal proposito, potrebbe intavolare una trattativa ad ampio raggio sedendosi al tavolo con lo Spezia.

Nel mirino dei rosanero, infatti, sarebbe finito il difensore greco Dimitrios Nikolaou (contratto fino al 2027 per lui con i bianconeri). Il calciatore è già stato allenato da Dionisi ai tempi dell’Empoli e potrebbe tornare a giocare sotto la guida dell’allenatore toscano.

L’interessamento per Nikolaou diventa interessante anche perché proprio lo Spezia avrebbe messo gli occhi su Edoardo Soleri e Fabio Lucioni. L’attaccante probabilmente lascerà Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato e il club ligure segue con interesse i suoi movimenti.

Il difensore dei rosa, invece, ha un contratto fino al 2025 con il Palermo, ma potrebbe valutare la proposta di un accordo più lungo in altre piazze. Nikolaou, dunque, secondo “Tuttomercatoweb.com”, potrebbe arrivare in Sicilia proprio come contropartita tecnica.

Nessuna trattativa per ora, soltanto idee che riguardano la ricostruzione della squadra rosanero. Nel prossimo campionato di Serie B il Palermo punterà a migliorarsi e gli obiettivi prefissati passano anche dalla creazione di una rosa adeguata che possa permettere di fare il salto di qualità.