Palermo, si raffredda la pista Dickmann: le ultime anche su Soleri

Cistana non è un obiettivo

PALERMO – Il club rosanero continua ad essere vigile nella sessione invernale di calciomercato da poco iniziata e prosegue nel lavoro che ha come obiettivo il potenziamento della rosa guidata da Eugenio Corini. Sono due gli innesti sui quali il Palermo è maggiormente concentrato: un terzino destro e un esterno d’attacco. Nuovi arrivi dettati soprattutto dalle partenze di Mateju e Valente, entrambi in scadenza di contratto (30 giugno 2024).

Il direttore sportivo dei rosanero Leandro Rinaudo sonda il terreno per cercare di assicurare nuovi arrivi di spessore che possano favorire i siciliani nel loro obiettivo stagionale. Un rilancio nelle posizioni di vertice nella classifica di Serie B già iniziato prima della sosta, con le vittorie casalinghe (entrambe per 3-2) contro Cremonese e Pisa e i pareggi (entrambi per 3-3) sui campi di Parma e Como.

In difesa

I rosanero avrebbero pensato a Lorenzo Dickmann per il ruolo di terzino destro. Il calciatore, di proprietà della Spal ma in prestito al Brescia, però, non sembra essere una pista calda seguita dalla società di viale del Fante, almeno per il momento. Brescia e Palermo non hanno mai avuto un contatto e la dirigenza del club rosanero potrebbe anche pensare a una soluzione in arrivo dall’estero per sostituire Mateju.

Stessa questione vale per il centrale di difesa Andrea Cistana. Il calciatore classe 1997, sempre in forza al Brescia, non rappresenta un obiettivo per il Palermo. Le ottime uscite nelle ultime gare di Nedelcearu e un po’ di continuità trovata da Marconi in campo (complice l’infortunio di Ceccaroni), sembrano aver reso stabile la zona centrale del pacchetto arretrato dei siciliani. Cistana, dunque, diventerebbe un obiettivo solo nel caso in cui uno dei due difensori attualmente in rosanero dovesse pensare di lasciare il capoluogo siciliano.

La situazione di Soleri

Sui rumors in uscita, c’è anche quello che riguarda la possibile partenza di Edoardo Soleri. Come nella passata sessione di calciomercato, quella estiva, l’attaccante romano desta molto interesse a compagini che militano nel campionato cadetto. Nonostante gli apprezzamenti, però, il centravanti dei rosanero non sembra essere intenzionato a lasciare Palermo e vuole proseguire il suo percorso con la maglia del club del capoluogo siciliano.