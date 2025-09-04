Palermo, arriva il portiere Michele Avella: sarà il secondo di Joronen

In attesa dei rientri di Gomis e Bardi

Il Palermo corre ai ripari tra i pali. Con gli infortuni di Alfred Gomis e Francesco Bardi e in seguito alla cessione di Francesco Di Bartolo, il club di viale del Fante ha scelto di portare nel capoluogo siciliano Michele Avella.

Classe 2000, l’estremo difensore si è svincolato in estate dal Brescia, dove nella passata stagione non ha collezionato alcuna presenza. In precedenza ha vestito le maglie di Casertana, Ancona e Virtus Francavilla in Serie C. Avella ha già incontrato il Palermo da avversario in due stagioni, quella 2020/2021 in Serie C, quando indossava la maglia dei campani, e quella 2019/2020 di Serie D, quando difendeva i pali dell’ACR Messina.

Terminate le visite mediche a Torino, Avella firmerà con il club di viale del Fante un contratto fino a giugno 2026. Temporaneamente, dunque, in attesa dei rientri di Gomis e Bardi, il portiere classe 2000 sarà il secondo di Joronen, unico estremo difensore disponibile nella squadra di Inzaghi. Nils Balaguss, classe 2008 arrivato per la Primavera dei rosa, sarà invece il terzo portiere.

Foto in alto dal profilo Instagram di Michele Avella.