Il Palermo si muove per rinforzare l’attacco: il ds Osti sonda diversi profili

L'obiettivo è rinforzare il reparto offensivo

Con l’addio di Matteo Brunori, passato alla Sampdoria pochi giorni fa, il Palermo è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e dare al tecnico Pippo Inzaghi un attaccante di qualità in grado di rispondere alla perdita del suo capitano. Il direttore sportivo Carlo Osti ha già messo nel mirino diversi profili, tre dei quali emergono come i principali obiettivi per la sessione di calciomercato invernale.

Matteo Tramoni, trequartista in forza al Pisa che Inzaghi conosce bene, è la prima scelta sul taccuino di Osti. Il numero 10 nerazzurro ha doti tecniche e visione di gioco richieste dal tecnico rosanero, offrendo imprevedibilità e capacità di inserirsi nelle profondità offensive. Tuttavia, la trattativa con i toscani non è semplice: il Pisa ha dato una valutazione molto elevata al calciatore francese e non sembra intenzionato a cederlo facilmente, pur restando aperto al dialogo con il Palermo.

Il Palermo segue anche la pista che porta a Dennis Johnsen della Cremonese. Il jolly offensivo norvegese, che aveva attirato anche l’attenzione di altri club di Serie B, potrebbe trovare una possibile destinazione ideale in Sicilia, per trovare più minutaggio pur scendendo di categoria. Johnsen è un profilo brillante, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco e creare superiorità numerica tra le linee.

Infine, non va sottovaluta la candidatura di Nicholas Pierini, arrivato al Sassuolo ma utilizzato veramente poco nel corso della stagione da Fabio Grosso. L’attaccante di Parma ha già mostrato sprazzi di talento e fiuto del gol in passato e potrebbe cercare più spazio in un club ambizioso come il Palermo, dove potrebbe rilanciarsi e contribuire con gol e assist.

Palermo, situazione lista over

Il Palermo ha al momento uno slot “over” libero nella lista giocatori (massimo 18 consentiti), ma la possibile partenza di Salim Diakité, seguito da diverse squadre di Serie B, potrebbe liberare un secondo posto per un nuovo attaccante o per avere più margine. In ogni caso, l’obiettivo del club resta chiaro: trovare un rinforzo di spessore in attacco per sostituire degnamente Brunori e mantenere alta la competitività della squadra nel rush finale di campionato.

La scelta di Osti dovrà tenere conto non solo della qualità tecnica del giocatore ma anche della versatilità tattica, elemento chiave nel sistema di gioco di Inzaghi. Nelle prossime settimane i nomi sul taccuino saranno monitorati con attenzione, mentre il mercato entra nel vivo, con i rosanero pronti a muoversi con decisione per non perdere terreno nella corsa verso la promozione.