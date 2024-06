Il Palermo su Vandeputte, resta in auge Ferrari: il punto sul calciomercato

I rosanero al lavoro su giovani e calciatori d'esperienza

PALERMO – Si avvicina la data dell’uno luglio, giorno in cui aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato (si chiude il 30 agosto). E il Palermo non vuole farsi trovare impreparato, anche perché dal 7 di luglio sarà in ritiro pre campionato a Livigno, possibilmente con un’ossatura importante già presente in squadra.

Le valutazioni della società di viale del Fante, nelle figure di Morgan De Sanctis (ds) e Riccardo Bigon (consulente CFG), proseguono. L’obiettivo è rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Alessio Dionisi.

Difficile parlare già di trattative, più corretto raccontare di idee, sondaggi esplorativi, considerazioni (anche economiche) per raccontare i prossimi passi del club rosanero.

Vandeputte e Ferrari i nomi in auge

Il forte interessamento del Palermo su Jari Vandeputte rimane e i rosanero, nel corso della prossima settimana, potrebbero provare ad accordarsi con calciatore e società (Catanzaro) per portare in Sicilia l’esterno offensivo belga. Sarà importante trovare il giusto punto di incontro tra domanda e offerta che i due club metteranno sul piatto.

Per la difesa il nome su cui De Sanctis vorrebbe puntare è quello di Gian Marco Ferrari. L’esperto difensore del Sassuolo sarebbe il profilo ideale per sostituire Lucioni (dato per possibile partente direzione La Spezia).

Resta, ma più defilato, l’interessamento per il centrale di difesa greco Nikolaou (Spezia). Per la fascia sinistra occhi puntati su due ragazzi palermitani: Quagliata (Cremonese) e Di Chiara (Parma). In mediana si raffredda la pista Mazzitelli (Frosinone) e resta sullo sfondo Hasa (Juventus Nxxt Gen).

In avanti, oltre a Vandeputte, i nomi più caldi accostati al Palermo sono sempre quelli di Massimo Coda e Sebastiano Esposito. A loro si è aggiunto, negli ultimi giorni, anche Rocco Vata, giovanissimo attaccante irlandese (classe 2005) in uscita dal Celtic.

Calciomercato in uscita

Per quanto concerne i calciatori in uscita, Matteo Brunori potrebbe essere la cessione più importante del Palermo nella prossima sessione di calciomercato. Per lui alcune offerte da Serie A e Serie B, con i ragionamenti principali che vertono sulla sua valutazione (circa 6 milioni di euro).

Potrebbero essere prossimi ai saluti anche Lucioni e Soleri, entrambi corteggiati dallo Spezia. Nelle ultime ore è emerso, inoltre, un interessamento del Bari per Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo nelle ultime due stagioni.

Infine, le ultime valutazioni sui possibili addii verranno fatte anche in ritiro, dove mister Dionisi potrà valutare i rientri di giocatori in prestito (Saric e Damiani) e i nuovi acquisti che si aggregheranno alla squadra (Peda).