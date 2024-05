Il Palermo in ritiro pre campionato dal 7 al 20 luglio a Livigno

I tifosi potranno assistere agli allenamenti

Il Palermo, tramite una nota ufficiale diramata sul proprio sito, ha reso noto che il prossimo ritiro pre campionato si svolgerà a Livigno, in provincia di Sondrio e non molto distante dal confine svizzero. A poche giornate dal termine della stagione 2023/2024, dunque, la società di viale del Fante sta già programmando la prossima.

I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal “Piccolo Tibet”, a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda.

Quest’ultimo è un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accogliere la squadra ci saranno molti turisti che, come ogni anno in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze attive all’insegna dello sport e non solo.

Palermo in ritiro: tifosi e media

“I tifosi del Palermo e i Media che assisteranno agli allenamenti della squadra potranno godere di un contorno paesaggistico, culturale e sociale unico nel suo genere, che fa dello spirito di accoglienza, del rispetto di una natura incontaminata e della ricchissima offerta enogastronomica i capisaldi della propria proposta turistica e commerciale”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero.

L’organizzazione del ritiro sarà a cura di Kairos Sport in collaborazione con APT Livigno. La preparazione dei rosanero proseguirà dal 23 luglio: ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente dal club rosanero.