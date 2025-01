Calciomercato Palermo, Pohjanpalo titolare in Venezia-Verona

Saluto commosso a fine gara. Magnani non convocato per la sfida

Da Palermo fari puntati su Venezia-Verona di Serie A. Il derby veneto, in programma lunedì 27 gennaio alle 18.30, è uno scontro salvezza per la permanenza nel massimo campionato italiano. Il capoluogo siciliano, tra tifosi e addetti ai lavori, segue con interesse la gara che vede tra i titolari in campo Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia finito nel mirino dei rosanero da giorni.

Il centravanti finlandese, con la fascia da capitano al braccio, è stato scelto dal tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco nella formazione iniziale. Situazione opposta, invece, per Giangiacomo Magnani, difensore dell’Hellas Verona che non è stato nemmeno convocato per la sfida. Anche Magnani, infatti, è uno degli obiettivi del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato.

Per il difensore degli scaligeri, però, sembra ormai tutto deciso e il suo futuro sembra essere indirizzato proprio verso il club di viale del Fante. Per quanto concerne l’attaccante del Venezia, la sua presenza in campo nella gara contro il Verona potrebbe non compromettere il suo trasferimento al Palermo. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi.

AGGIORNAMENTO DELLE 20.45: Al termine dell’incontro giocato al “Penzo”, finito 1-1 (reti di Zerbin e Tchatchoua), Pohjanpalo ha salutato i tifosi veneziani commosso. Per lui 87 minuti in campo nel derby veneto. Un indizio che potrebbe far pensare proprio al suo imminente trasferimento al Palermo.