Il meteo del weekend

ROMA- Balzo, sabato prossimo, dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Sono 17 le città italiane, sulle 27 prese in considerazione, contrassegnate, il 29 giugno, con il livello 2 (appunto bollino arancione) in una scala da 0 (bollino verde, nessun rischio caldo) a 3 (bollino rosso, massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili).

Sia oggi che domani nessuna delle 27 città ha né bollino verde né giallo (livello 1, stato di pre-allerta per possibili ondate di calore).

I centri urbani con il bollino arancione sabato sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.