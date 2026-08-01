 Meteo, lunedì 3 agosto 25 città con bollino rosso
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Caldo, lunedì 25 città con bollino rosso tra loro anche Palermo e Catania

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ROMA – Caldo record dal Nord al Sud dell’Italia: se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città: Messina e Reggio Calabria. 

Il bollino rosso per la giornata di domenica

Domani le 23 città col bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste. Lunedì 3 agosto si aggiungeranno anche Ancona e Bari.

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