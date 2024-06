Il palermitano Daniele Di Marco è campione italiano di Calisthenics

A 17 anni l’atleta ha vinto il titolo a Rimini

PALERMO – Daniele Di Marco, 17 anni, palermitano, ha conquistato il titolo di campione nazionale di calisthenics freestyle maschile.

Alla fiera del fitness di Rimini il giovane atleta di Palermo si è aggiudicato il titolo italiano. Di Marco ha sostenuto prove di resistenza fisica alle parallele, agli anelli e alla barra per le trazioni.

Tutte abilità apprese attraverso internet e allenandosi insieme agli amici al parco. Il calisthenics è una forma di allenamento fisico che si concentra sull’uso del peso corporeo per sviluppare forza, resistenza, flessibilità e agilità.

Dal calcio al calisthenics

Appena tre anni fa, infatti, si è avvicinato alla disciplina, basata sulla ginnastica a corpo libero, senza l’aiuto di nessun istruttore. Nonostante la sua giovane età, è riuscito a primeggiare a livello nazionale, vincendo numerose gare e confrontandosi con ragazzi anche più grandi di lui.

Un approccio particolare a questo sport per lui: Daniele giocava calcio, ma con l’arrivo della pandemia è rimasto chiuso a casa per il lockdown. Non potendo praticare sport all’aria aperta, dunque, ha scoperto il mondo del calisthenics attraverso il web e ha deciso di dedicare anima e corpo a questa disciplina.