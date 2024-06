Caltagirone, ferita alla gamba dal suo stalker: è l’ex compagno

Arrestato dalla polizia un 40enne

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un giudice gli aveva imposto di non avvicinarsi a meno di 200 metri dalla sua vittima, la sua ex compagna 44enne. Ma lui ha violato la prescrizione e l’ha anche ferita a una gamba con un coltellaccio di cui era in possesso. Alla fine a polizia lo ha arrestato.

L’intervento è stato compiuto dagli agenti del Commissariato di Caltagirone, che hanno portato in carcere l’indagato, un 40enne. È accusato di stalking, lesioni personali, porto abusivo di arma e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Dopo essere scappata in casa di un’amica, la povera donna sarebbe stata raggiunta da lui, che avrebbe continuato a minacciarla. Lo avrebbe fatto brandendo il coltello e minacciando entrambe le donne. Gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo che è giunta una chiamata. Recuperato anche il coltello.