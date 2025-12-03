Caltanissetta Città del Natale 2025: mercatini e tradizione

Caltanissetta si prepara a vivere uno dei periodi più attesi e simbolici dell’anno. Un ricco calendario di eventi per il cartellone “Caltanissetta Città del Natale 2025”, in programma dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Un mese intero di appuntamenti tra mercatini, concerti, spettacoli per famiglie, presepi viventi, animazione e spiritualità, che renderanno il centro storico nisseno un vero e proprio villaggio incantato.

La manifestazione, voluta e organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro, è realizzata in sinergia con associazioni del territorio. Si mira a valorizzare il commercio locale, stimolare il turismo e promuovere la socialità cittadina.

Inaugurazione tra luminarie, musica e ospiti speciali

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 7 dicembre alle ore 18.00 in Corso Umberto I. Si parte con il tradizionale taglio del nastro dei Mercatini di Natale alla presenza del sindaco Tesauro, affiancato dall’attore Alessandro Cassata, da un zampognaro e naturalmente da Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei più piccoli.

Dal 7 al 29 dicembre, Corso Umberto I si trasformerà ogni sera in un percorso festoso. Stand artigianali e gastronomici, con prodotti tipici e decorazioni, accompagnato da spettacoli itineranti, installazioni a tema e una pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi.

“Quest’anno abbiamo esteso non soltanto la durata dei mercatini ma anche il numero degli stand. Ogni girono, dalle 18:00 fino a notte inoltrata, i visitatori potranno liberamente passeggiare lungo C.so Umberto e nell’atrio del Comune deliziandosi tra golose delizie alimentari e artigianato locale. Siamo convinti che tutto questo sia il cuore pulsante di Caltanissetta – Città del Natale.” – dichiara Guido Delpopolo, assessore alle attività produttive.

Un programma per tutti: eventi, musica e solidarietà

Oltre ai mercatini, il cartellone natalizio prevede numerose iniziative rivolte a tutte le età, tra cui:

il Christmas Village in Piazza Garsia

in Piazza Garsia spettacoli musicali e teatrali con personaggi del mondo Disney e fantasy

concerti gospel, parate natalizie, laboratori e animazioni per bambini

presepi viventi nei quartieri storici del centro e nei borghi limitrofi

nei quartieri storici del centro e nei borghi limitrofi concerti nelle chiese cittadine, cortei in costume, sfilate folkloristiche e musicali

Tra gli appuntamenti più attesi, anche il concerto di Natale “La luce nel buio”, in programma presso la Chiesa di Sant’Agata. Durante la serata, i volontari dell’associazione Copiosa Redenzione – Progetto Sant’Agata raccoglieranno beni alimentari a lunga conservazione (pasta, zucchero, latte, ecc.) da destinare alle famiglie in difficoltà economica. Un gesto simbolico che unisce musica, solidarietà e spiritualità nel cuore delle festività.

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Caltanissetta

Tra i momenti simbolici più importanti del periodo natalizio 2025, spicca il passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per martedì 16 dicembre, tappa ufficiale del percorso nazionale verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

La torcia attraverserà il centro storico, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni, identità e orgoglio sportivo, con la partecipazione di 22 tedofori e un convoglio ufficiale.

“Siamo onorati di accogliere la Fiamma Olimpica – ha dichiarato il sindaco Tesauro – Un momento di grande significato che celebra i valori dello sport e il ruolo centrale della Sicilia nel panorama nazionale.”

Il passaggio coinvolgerà anche il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e i comuni del territorio, rafforzando il senso di comunità e coesione in un contesto di festa e visibilità mediatica nazionale.

Tra spiritualità e festa: un Natale che unisce

Il calendario natalizio di Caltanissetta si concluderà il 6 gennaio 2026, con l’arrivo della Befana alla Casa del Presepe e gli ultimi appuntamenti musicali e teatrali in programma, tra cui concerti per organo, spettacoli itineranti e performance in costume.

“Vogliamo che la città viva il Natale con gioia, senso di comunità e bellezza – ha spiegato l’assessore Toti Petrantoni –. Ogni evento è pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, rendendo il centro storico un luogo accogliente e vivo.”

Info utili

Qui potrete approfondire l’intero programma: https://comune.caltanissetta.it/it/news/caltanissetta-citta-del-natale-2025-tutti-gli-eventi-dal-7-dicembre-al-6-gennaio-2026

E altre info utili: https://www.caltanissettacittadelnatale.com/

Dove: Centro storico di Caltanissetta (Corso Umberto I, Piazza Garibaldi, atrio comunale)

Quando: 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

Attrazioni principali: Mercatini di Natale, pista di pattinaggio, presepi viventi, concerti, animazioni, sfilate e arrivo della Fiamma Olimpica