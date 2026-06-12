 Caltanissetta, la giunta proroga lo stato di crisi per le frane del 2024
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Caltanissetta, prorogato lo stato di crisi per le frane del 2024

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Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta del presidente Schifani
LA DELIBERA
di
1 min di lettura

PALERMO – La giunta regionale ha approvato, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’ulteriore proroga di un anno, fino al 9 luglio 2027, dello stato di crisi e di emergenza regionale per le conseguenze delle frane che si sono verificate a Caltanissetta il 10 dicembre 2024.

Nuove consulenze tecnico-scientifiche

La proroga di questa emergenza consentirà di allungare il periodo di osservazione e monitoraggio per eseguire i piani di indagine e le consulenze tecnico-scientifiche a cura dei docenti degli atenei siciliani coinvolti e completare la fase di studio nell’arco temporale delle quattro stagioni per individuare la natura del fenomeno e definire interventi necessari alla tutela dell’incolumità pubblica e privata.

I danni hanno riguardato alcuni edifici in via Redentore, vicolo Scilla, corso Umberto I e via San Giovanni Bosco del capoluogo nisseno. La proposta è stata avanzata nel corso del tavolo tecnico dello scorso aprile, in cui sono emersi i primi dati acquisiti dalle valutazioni dei sistemi di monitoraggio. 

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