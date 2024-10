Camastra, due lettere con minacce al sindaco: “Dimettiti o ti ammazziamo”

La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta

CAMASTRA (AGRIGENTO) – Due lettere con minacce sono state ricevute dal sindaco di Camastra (Agrigento), Dario Gaglio, eletto nell’ottobre del 2020 dopo il commissariamento del Municipio a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per ingerenze mafiose.

Camastra, due lettere con minacce al sindaco

Le lettere anonime sono state recapitate all’ufficio di Protezione civile e al magazzino del palazzo di città e sono state sequestrate dai carabinieri che, adesso, si stanno occupando dell’attività investigativa.

Su una missiva, entrambe redatte con penna blu, è stato riportato: “O ti dimetti o ti ammazziamo!”. Sull’altra l’invito chiaro, e anche in questo caso, minaccioso a “Lasciare il Comune”.

Gaglio: “Vado avanti”

“Non ci sarà nessun tentennamento, vado avanti come sempre ho fatto in questi anni – dice il sindaco di Camastra – con un’amministrazione improntata alla massima legalità e trasparenza. Da buon sportivo qual ero, so resistere e perseverare”.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, che è stata affidata ai carabinieri, a carico di ignoti.