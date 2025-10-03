“Camera del futuro”: a Palermo e Enna parte la trasformazione digitale della Camera di Commercio

Un nuovo modo di dialogare con le imprese, fondato su semplicità, efficienza e innovazione. È questo lo spirito di “Camera del futuro”, il progetto di trasformazione digitale avviato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna in collaborazione con InfoCamere, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi, migliorare l’esperienza degli utenti e rendere la macchina amministrativa più moderna, sostenibile e reattiva.

“Due gli obiettivi tecnici prioritari del progetto” spiega il Segretario Generale della CCIAA Palermo Enna Guido Barcellona, “migliorare radicalmente l’esperienza di imprenditori e professionisti nell’utilizzo dei servizi camerali ed aumentare l’efficienza e la sostenibilità dei processi interni alla Camera riducendo i tempi della burocrazia”.

“Con questa iniziativa la Camera di commercio si conferma nel ruolo di agenzia di innovazione sul territorio, a disposizione del tessuto produttivo per facilitare il percorso verso la transizione digitale” ha detto il Presidente Alessandro Albanese.”Un percorso che il nostro Ente ha avviato ormai da tempo con la messa a disposizione di numerosi servizi e piattaforme a beneficio di imprenditrici e imprenditori, nella convinzione che Istituzioni moderne ed efficienti siano un driver essenziale per supportare le PMI in questa profonda trasformazione che prima di essere tecnologica è culturale. Attraverso questo progetto, grazie alla collaborazione di InfoCamere, puntiamo a far crescere la cultura dell’innovazione e le competenze digitali dell’Ente a vantaggio delle imprese e del nostro territorio. Il tratto di strada che inauguriamo oggi” ha concluso il Presidente Albanese “vedrà la progressiva adozione di un numero sempre maggiore di servizi digitali mirati a migliorare il dialogo con gli utenti per raccogliere dalle stesse imprese le indicazioni più utili per crescere insieme, sfruttando le evoluzioni normative in tema di digitalizzazione ed innovazione della Pa”.

“Con la Camera del futuro compiamo un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle esigenze delle imprese e più allineata alle sfide della transizione digitale che – aggiungeil Segretario Generale Guido Barcellona – non è soltanto un’innovazione tecnologica, ma soprattutto un cambiamento organizzativo, capace di migliorare l’efficienza interna e semplificare il rapporto con gli utenti. L’ obiettivo è arrivare ad una vera e propria burocrazia zero, eliminando inutili passaggi e rendendo i servizi più accessibili, rapidi e trasparenti. Il nostro intento è quello di rendere l’Ente camerale un punto di riferimento dinamico, efficiente e innovativo per tutto il tessuto produttivo del territorio” conclude.

Gli strumenti digitali già attivi: più autonomia

Attraverso l’adozione di tecnologie innovative per favorire flussi di lavoro digitali, integrati e multicanali, gli utenti dei servizi camerali potranno beneficiare di una nuova modalità di dialogo con la camera. In particolare, da questo momento le imprese potranno:

snellire e velocizzare i processi amministrativi nella presentazione di domande, di pratiche camerali grazie a servizi online disponibili alle imprese in modalità self-service 7×7 h24

Gli 8 servizi online attivati dalla Camera sono: Agenti di affari in mediazione; Ruolo Periti ed Esperti; Ruolo Conducenti; Certificati e Visure Registro delle Imprese; Diritto Annuale; Accesso agli Atti Documentale; Cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione; Cancellazione protesti per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata.

ricevere un supporto immediato su un qualsiasi tema di pertinenza camerale, grazie a Salvo l’assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale (IA) e istruito su tematiche specialistiche della Camera

abbattere i tempi di attesa allo sportello fisico grazie ad un sistema di prenotazione appuntamenti disponibile sul sito o direttamente attraverso l’assistente virtuale

in alternativa,utilizzare il nuovo sportello digitale – integrato da una funzione di video-conference -sfruttando la possibilità di poter scambiare documenti, pagare o firmare in modalità remota direttamente da casa o dall’ufficio.

Ad oggi, è possibile prenotare appuntamenti sia di persona che online per i seguenti servizi: PID – Punto Impresa Digitale, Certificati e Visure Registro delle Imprese, Diritto Annuale e Rilascio dei dispositivi di Firma Digitale.

Per maggiori informazioni e per scoprire i nuovi servizi disponibili, consulta la pagina dedicata del sito camerale – https://www.paen.camcom.gov.it/it/camera-digitale – oppure chiedi all’assistente virtuale Salvo che ti guiderà e accompagnerà nel percorso.