Camere di commercio, accolto ricorso di Agen: Tar annulla nomine commissari

Il primo effetto è sulla riunione del CdA della Sac di Catania.

PALERMO – Il Tar di Palermo stamattina, con la sentenza 328, ha di fatto annullato tutti i decreti del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione targati 2022 accogliendo il ricorso presentato, come primo firmatario, da Pietro Agen. Ancora, e a tutti gli effetti, presidente della Camera di Commercio del Sud Est.

I dettagli sono contenuti nella sentenza e avranno bisogno di un’interpretazione precisa e puntuale ma ciò che sembra dirimente stamattina sono gli effetti nel Consiglio di amministrazione di Sac SpA, la società che gestisce l’aeroporto di Catania Vincenzo Bellini, convocato e in riunione in questo momento per l’approvazione dei bilanci e il rinnovo dei componenti.

In base a quanto sancito dal Tar sarà Agen a rappresentare la Camera del Sud Est. Fino a quando non è dato sapere. Di certo, però, prima che venga separata, secondo quanto previsto dall’emendamento dell’onorevole Stefania Prestigiacomo, approvato lo scorso luglio con il decreto Sostegni-Bis, in due entità: la Camera di Catania, che camminerà da sola, mentre Ragusa e Siracusa dovranno (o potranno?) unirsi a Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Da capire con quali consegueze economiche. In soldoni quindi non basta dire che una Camera operativa da cinque anni deve essere scissa, ma bisogna anche indicare come e su quali binari.