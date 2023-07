I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo

CINISI (PA) – Un uomo di 82 anni è morto in un incidente stradale a Cinisi, comune in provincia di Palermo.

Francesco Saputo è stato investito da un camion in corso Umberto. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo è morto poco dopo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.