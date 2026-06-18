 Incidente mortale a Ribera, perde la vita un agricoltore di 62 anni
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Camion si ribalta a Ribera, morto un agricoltore di 62 anni

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Ecco chi era la vittima
PROVINCIA DI AGRIGENTO
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RIBERA – In contrada Serralunga, vicino al fiume Magazzolo di Ribera (Agrigento) un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, è morto in un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un piccolo camion che si è ribaltato su una fiancata. Pare che la vittima abbia tentato di lanciarsi fuori dall’abitacolo nel disperato tentativo di salvarsi, rimanendo però incastrata tra lo sportello e il mezzo e morendo sul colpo.

Intervento dei vigili del fuoco per estrarre la salma dalle lamiere

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a liberare la salma dalle lamiere, i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri. I militari dell’Arma stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito al dramma per ricostruirne la dinamica.

Il cordoglio del sindaco di Ribera Carmelo Pace

“Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore – ha detto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace -. Lui era un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona d grande valore umano”.

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