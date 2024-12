Campionati Italiani Nuoto Master: atleti palermitani in pole

Al Palazzo del Nuoto di Torino

Prendono il via nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre, al Palazzo del Nuoto di Torino, i Campionati Italiani di Nuoto Master Unipol Indoor. La manifestazione vedrà al via quasi tremila atleti in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia. I nuotatori palermitani che vestiranno i colori della città saranno sette e cinque di loro sono accreditati per essere fra i migliori di tutto il circuito.

In evidenza gli atleti della Waterpolo Palermo allenati dalla coach Cinzia Collura. Apre il gruppo Giulia Noera, plurititolata atleta m55 della Waterpolo Palermo, che a Torino gareggerà nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, partendo dalla corsia 4 in entrambe le gare, ovvero con il miglior tempo di iscrizione. Poi c’è Valentina Salvia, sempre della Waterpolo Palermo, che gareggia nella categoria m65, è accreditata del primo tempo nei 100 misti e del secondo tempo nei 50 dorso.

Stesso discorso vale per Fabrizio Griffo, anche lui m65 della Waterpolo Palermo, che partirà con il primo tempo nei 50 stile libero e con il secondo nei 50 rana. Sempre un primo ed un secondo tempo nella start list per il ‘giovane’ del gruppo, Andrea Facciolà, ex campione italiano di categoria nei 100 farfalla e nei 100 stile libero, che per i colori del TC3 Palermo, gareggerà nei 50 e nei 100 farfalla m25.

Infine due seconde piazze per Paola Uberti, m 60 sempre della Waterpolo Palermo, sia nei 50 rana che nei 50 farfalla. Fanno parte del gruppo anche Annamaria Borzi e Laura Mancuso, della Waterpolo Palermo. “Sarà una prima occasione per confrontarci a livello nazionale con i più forti atleti d’Italia – dice Giulia Noera -. Quest’anno poi, con la mancanza di gare in Sicilia a causa della chiusura della Piscina Olimpica, questa occasione riveste un’importanza maggiore per dare continuità alla stagione agonistica”.