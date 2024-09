Campionato GT, il catanese Francesco La Mazza vince a Imola

Terza e penultima gara della serie "Endurance"

Si chiude con una grande gioia, per il catanese Francesco La Mazza, la terza, e penultima, gara della serie “Endurance” del Campionato italiano Gran Turismo corsa all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, circuito in cui il pilota etneo tornava a 5 anni di distanza dall’infortunio del 2019.

Una gara pesantemente condizionata dal meteo. Pista bagnata fin dalla partenza. L’intensità della pioggia diventa fortissima attorno a un terzo della corsa, quando La Mazza ha già completato il primo stint e lasciato ad Emma Segattini la guida della Ferrari 488 del team EasyRace di Michele Paccagnella. Bandiera rossa e corsa sospesa per più di un’ora con le auto ferme nella pit lane.

Dopo la convocazione dei team manager e l’ispezione della pista, si decide di ripartire, in condizioni comunque molto difficili. Safety car in pista per una parte consistente della gara. Si entra anche in regime di full course yellow, con ottanta chilometri di velocità massima e impossibilità di cambiare le posizioni. Ma il team EasyRace è bravissimo ad approfittare al meglio della situazione.

Mentre gli avversari della Ferrari numero 103 si fermano prima, Jody Lambrughi, pilota svizzero inserito nell’equipaggio con La Mazza e Segattini nelle ore immediatamente precedenti alla gara, resta in pista fino al regime di full course yellow. Quando La Mazza sale in auto è primo nella categoria della GT Cup prima divisione AM e secondo assoluto in GT Cup. Trascorrono pochi minuti e arriva la bandiera rossa che “cristallizza” le posizioni.

“Sono felice – dice Francesco La Mazza – perché tornare alla vittoria è sempre un’emozione e perché in queste condizioni proibitive siamo stati tutti bravissimi. Il team con la strategia, noi piloti mantenendo concentrazione massima durante una gara complicata, fermata in varie occasioni, con la safety car e il regime di full course yellow. Una vittoria che ripaga anche di un pizzico di sfortuna che aveva condizionato le prime due gare dell’anno. Adesso guardiamo con fiducia alla tappa conclusiva di Monza per provare a chiudere al meglio in classifica generale”.