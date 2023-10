I riminesi Fiorini e Casamenti vincono il campionato italiano catamarani F18

La gara è stata disputata nel golfo di Sferracavallo

PALERMO – L’equipaggio Dolce Carollo, formato da Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti dello Yacht Club Rimini, si aggiudica il campionato italiano Formula 18 andato in scena a Sferracavallo. Dopo nove prove disputate si è concluso al Circolo Velico della borgata marinara palermitana la competizione nazionale che si è svolta nelle acque del capoluogo siciliano.

Una flotta di ventisei catamarani, di cui tre equipaggi stranieri (Finlandia, Germania, Svizzera), si sono dati battaglia in diverse prove suddivise su più giorni. Al secondo posto c’è il Team Gielle Energy formato da Alessandro Siviero e Maurizio Stella (Centro Vela Dervio), seguiti dal Team Pariconsulting di Matteo Ferrante e Lamberto Cesari (Circolo Vela Arco). Quarto classificato il Team CaroCavallo Velasurf con Andrea Sanzone e Leonardo Ruggeri (Circolo della vela Anzio).

Il Circolo Velico Sferracavallo, rappresentato dal team GreenBlue Piscine con Marco Gambardella e Felice Cupane, si è classificato in quinta posizione. L’appuntamento – calendarizzato dalla Federazione Italiana Vela e organizzato con la classe Formula 18 e il patrocinio del Comune di Palermo – ha un unito un paese nel nome della vela.

PalermoRema

Nel golfo di Sferracavallo è andata in scena anche la XVII edizione della PalermoRema. Più di 100 i vogatori che si sono cimentati in una vogalonga non agonistica di 10 Km all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. La manifestazione – ospitata al CVSF per il terzo anno consecutivo – è stata organizzata dall’associazione PalermoRema e dal Circolo Velico Sferracavallo con il patrocinio dall’ACSI Delegazione Sicilia Occidentale, dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.

“Quattro giornate – spiega il presidente Giuseppe Giunchiglia – in cui il nostro Circolo è stato scenario naturale per lo sport in acqua. Avere ospitato, per la prima volta, il Campionato italiano della classe Formula 18 ci rende molto orgogliosi e testimonia la credibilità e affidabilità del nostro sodalizio a livello nazionale. I feedback positivi degli equipaggi sono la ricompensa migliore per gli sforzi fatti da tutto lo staff – a terra e in acqua – del nostro Circolo”.

“La concomitanza con l’evento PalermoRema ha permesso di vivere una Domenica di sport in cui tanti curiosi e appassionati si sono avvicendati presso la nostra sede sportiva al porticciolo – ha aggiunto Giunchiglia -. La macchina organizzativa del CVSF è già in movimento per il prossimo evento in calendario ovvero la II edizione della Sferracavallo Optimist Race che si svolgerà dall’8 al 10 Dicembre”.