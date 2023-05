Campobello di Licata, intimidazione a un imprenditore

Busta con tre proiettili

1' DI LETTURA

CAMPOBELLO DI LICATA (AGRIGENTO) – Intimidazione ad un imprenditore quarantenne di Campobello di Licata, nell’Agrigentino. Una busta riportante il suo nome, con all’interno tre proiettili calibro 7.65, è stata rinvenuta davanti il cancello del fondo agricolo di proprietà del padre, un pensionato di sessantacinque anni.

A fare la scoperta è stato quest’ultimo, una volta recatosi in campagna. Dopo aver avvisato il figlio, destinatario dell’avvertimento, i due congiunti si sono recati dai carabinieri a denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Chi ha agito lo ha fatto di notte, sapendo che quella zona rurale è isolata e lontana da occhi indiscreti. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di padre e figlio.

L’imprenditore è titolare di un’attività commerciale non molto distante dal vigneto in cui è stata recapitata la busta con i proiettili. I carabinieri, nel massimo riserbo, hanno avviato l’attività investigativa. I primi passi saranno importanti per capire in che contesto si inserisce l’avvertimento: questioni economiche, lavorative o criminalità organizzata. Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa.