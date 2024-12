Campobello di Licata, un uomo punta una pistola in testa al sindaco

Terrana si trovava davanti a un ufficio postale con un amico

CAMPOBELLO DI LICATA – Un uomo ha puntato una pistola, poi risultata un giocattolo senza il tappo rosso, alla testa del sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana. Sono stati momenti di terrore per il primo cittadino che si trovava davanti a un ufficio postale in compagnia di un amico.

Terrana ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo che è stato denunciato. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un disoccupato che aveva chiesto degli aiuti e un lavoro nei giorni scorsi.

La solidarietà di Carmelo Pace

“Quanto accaduto nelle scorse ore a Campobello di Licata ci lascia molto scossi. Esprimiamo piena solidarietà al sindaco Vito Terrana, minacciato da un uomo che gli ha puntato la pistola alle tempie – dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars -. Siamo sicuri che il primo cittadino, nonostante quanto accaduto, continuerà a lavorare, così come ha sempre fatto, all’insegna della giustizia e fermezza. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno mettere in campo ogni azione in loro possesso per evitare il ripetersi di gesti del genere, violenze che, anche se dettate dalla disperazione, vanno fermamente condannate”.