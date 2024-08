Campofelice di Roccella, sequestrati 164 mila articoli non sicuri

Tutti prodotti potenzialmente pericolosi

PALERMO – Sono stati sequestrati 164 mila articoli tra unghie finte, elastici per capelli, cuffie da mare, souvenir, batterie e cancelleria per la scuola dalla guardia di finanza di Termini Imerese in un negozio di Campofelice di Roccella.

Si tratterebbe di prodotti privi delle istruzioni e delle indicazioni minime in italiano sulle etichette, dunque potenzialmente pericolosi e comunque al di sotto degli standard di sicurezza previsti dalle norme europee. Tra gli articoli sequestrati anche portachiavi con simboli tipici della Sicilia e, in vista dell’apertura delle scuole, anche blocchetti per gli appunti, spillatrici e graffette.

Dopo il blitz dei militari il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di commercio per l’irrogazione di sanzioni che possono arrivare fino a un massimo di oltre 30 mila euro.