Canicattì, sindaco e due consiglieri passano a Forza Italia

Il commento del coordinatore, Marcello Caruso.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e due consiglieri comunali, tutti eletti alle ultime elezioni dell’autunno del 2021, hanno aderito a Forza Italia al termine di un confronto avuto con i vertici regionali del partito azzurro e con il deputato regionale Riccardo Gallo Afflito. Oltre al sindaco, hanno aderito al partito i consiglieri Rossella Ferraro e Carmelo Onolfo.

“Si tratta di una adesione particolarmente significativa – afferma il coordinatore regionale Marcello Caruso (nella foto) – che conferma come il nostro partito sia la casa naturale dei moderati e di coloro che vogliono impegnarsi in prima persona per dare risposte alle necessità delle nostre comunità”. (ANSA).