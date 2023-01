Cannes, Di Mauro e Turano invitano gli alleati a chiarire

Gli interventi dei due componenti della giunta Schifani

Mentre sul caso Cannes la tensione rimane alta tra Renato Schifani, l’assessore al Turismo Francesco Scarpinato e i relativi partiti, C’è chi prova all’interno dell’esecutivo a placare gli animi.

Il primo a prendere la parola in tal senso è stato l’autonomista Roberto Di Mauro. “Siamo fermamente convinti – ha dichiarato – che il presidente della Regione non abbia assunto alcuna iniziativa, peraltro non di competenza politica, sulle scelte dell’assessorato al Turismo e degli altri rami del Governo nei giorni in cui ha esercitato i poteri della Giunta. Lo professiamo con sincera ed essenziale sobrietà. Altresì riteniamo che – ha invitato Di Mauro -, piuttosto che comunicare attraverso i mass media l’implicita e non disinteressata appartenenza alla tifoseria , le forze politiche si attivino per il confronto franco e costruttivo al fine di chiarire e di concordare le importanti scelte da compiere”.

Dopo di lui è intervenuto Mimmo Turano, assessore regionale alla Formazione e all’Istruzione ed esponente della Lega. “Il governo regionale – ha affermato – è nato e si fonda su alcuni principi e presupposti: il rispetto tra le forze politiche che lo compongono, la serietà dell’azione amministrativa, l’autorevolezza del presidente Schifani. Sono principi che la Lega ritiene preziosi, insieme all’unità e all’armonia del centrodestra. Proprio per questo motivo invitiamo tutti, anche all’interno di Fratelli d’Italia, a mettere davanti a ogni cosa l’importanza dell’alleanza su cui si fonda l’esecutivo, evitando esternazioni che rischiano solo di produrre nuove tensioni”.

“Ritengo fondamentale – ha aggiunto Turano – che tutti, a prescindere dal ruolo ricoperto, riconoscano la delicatezza del momento e l’importanza politica di certe prese di posizione. Non sono auspicabili, nè utili, nèopportune le sottovalutazioni che rischiano soltanto di danneggiare l’immagine di un governo chiamato a sfide durissime. Sfide alle quali – ha proseguito Turano – si può rispondere solo con un atteggiamento di compostezza e rigore e piena assunzione di responsabilità. Noi ribadiamo piena fiducia nel presidente Schifani e siamo certi che, con le sue decisioni, saprà farsi garante dell’autorevolezza del governo e quindi anche dell’unità e dell’immagine di tutte le forze del centrodestra”.