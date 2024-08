Canoa Polo Under 21, il Cus Catania è vicecampione d’Italia

Gli etnei secondi solo al Canoa Club Napoli

L’Under 21 del CUS Catania di Canoa Polo è vicecampione d’Italia. Una grande impresa, arrivata a Bacoli in provincia di Napoli, che testimonia il valore dei giovani cusini i quali non potevano contare su due elementi importantissimi come Pietro Iuvara, febbricitante, e Giovanni Caruso, infortunato.

Nel girone, gli etnei hanno sconfitto lo Sport Club Ognina (7-4), la Canottieri Ichnusa (8-2), la Borgata Marinara Lerici (7-0), perdendo con il Canoa Club Napoli (0-2).

In semifinale, i ragazzi guidati da Fabio Sauro, allenatore della nazionale Under 21, hanno sconfitto 4-3 il C.N. Posillipo per poi inchinarsi solo in finale ancora al Canoa Club Napoli lottando fino all’ultimo e uscendo sconfitti solo per 3-2 dopo essere stati in vantaggio. Nota di merito per Federico Romano che ha conquistato il titolo di capocannoniere.

“Un risultato strepitoso. Siamo contenti – commenta il tecnico Fabio Sauro ai microfoni ufficiali del CUS – perché abbiamo conquistato un grande secondo posto. I ragazzi hanno giocato benissimo, seppur con alcune importanti defezioni. I favoriti erano altri, ma noi siamo stati ad un passo dal titolo. Potevamo essere campioni d’Italia, ma è l’ulteriore prova dell’ottima scelta fatta puntando sui giovani. Le soddisfazioni degli ultimi due anni ne sono una dimostrazione”.

La squadra del Cus Catania che a Bacoli si è laureata vicecampione d’Italia U21: Matteo Conte, Alessio Santanna, Salvatore Orazio Torrisi, Francesco Paolo Nicolosi, Marcello Alescio, Giordano Menghini, Federico Romano, Marco Lanzafame. Allenatore: Fabio Sauro. Dirigente: Mario Pandolfo