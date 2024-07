Capolavoro Italia con le stoccate delle catanesi Santuccio e Fiamingo!

"Un tricolore rossazzurro", commenta il sindaco Trantino

CATANIA – Il primo oro di sempre all’Olimpiade per l’Italia nella gara a squadre della spada femminile. È arrivato questa sera grazie a un capolavoro che porta la firma (anche) delle catanesi Alberta Santuccio (sua la stoccata decisiva), e Rossella Fiammingo: assieme a Giulia Rizzo e Mara Navarria si sono imposte sulle padrone di casa della Francia per 30-29.

Le azzurre della spada hanno riportato l’oro alla scherma italiana dopo sette anni: infatti, a Tokyo nel 2021 nessun azzurro aveva conquistato il metallo più pregiato.

Nel nono e spettacolare ultimo assalto, pedana per Santuccio e Auriane Mallo-Breton: nel frastuono del Gran Palais la francese ha riportato la sua squadra sul 29-28, ma Santuccio ha dimostrato di essere una vera campionessa, pareggiando prima a 13 secondi dallo scadere e mettendo poi nell’overtime la stoccata che fa la storia e che ha fatto esplodere la gioia delle azzurre, abbracciate anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Un tricolore rossazzurro”

“Il cuore in gola. Ma alla fine, all’ultima stoccata in extra time, abbiamo potuto cacciare il sospirato grido per la medaglia d’oro nella scherma femminile a squadra. Ed è tutto più grandioso se nel tricolore c’è tanto rossazzurro. Grazie Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo”, lo scrive il sindaco di Catania Enrico Trantino sui suoi canali social.

“Un oro che fa la storia”

“Un oro che fa la storia. Complimenti alle campionesse olimpiche a squadre di Spada per l’incredibile risultato. L’Italia è orgogliosa di voi”. Così, su X, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Grazie!”

“Sono rimasto incollato alla tv come tanti di voi. Ho sofferto, sperato e gioito: grazie alle azzurre per questo oro che è Storia! Grazie, se me lo permettete, alle siciliane Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo!”, ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.