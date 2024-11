Not Crumble, la capsule collection della fashion designer di Catania

"Rappresentare una donna potente e coraggiosa"

CATANIA – La valorizzazione del talento nel settore Moda passa in Sicilia, a Catania, e trova sede in Harim Accademia Euromediterranea. Realtà specializzata, da oltre 28 anni, in corsi di formazione nei settori: Moda, Design, Fotografia, Marketing, Comunicazione Visiva e Gioiello.

Come ogni anno, l’istituto ha il piacere di presentare le capsule collection degli studenti che hanno appena concluso il percorso di studi in fashion design. A coadiuvare la progettazione dei sei total look durante l’anno accademico è stata Flavia La Rocca, designer e founder dell’omonimo brand, seguendo ciascuno studente in ogni step dall’ideazione alla realizzazione della collezione.

Designer: Roberta Milici, Ph: Diletta Drago, Location: Mono centro multiculturale, Stylist Doania Attardi, Mua: Letizia Tomaselli, Model: Lovet by Castdiva

La capsule

“La mia collezione finale parla del disagio interiore e della paura per sé stessi. Mi sono ispirata soprattutto alle mie sensazioni personali ma anche guardandomi intorno, ai miei coetanei ovvero ragazzi della mia età che possono provare questo disagio“.

La collezione Not Crumble di Roberta Milici descrive esteticamente l’attitudine alla procrastinazione. La sensazione di claustrofobia paralizzante generata dall’ansia, antesignana dell’immobilismo, si traduce sui capi come suggestione di perpetua incompiutezza. Infatti, in precisi e mirati punti dei look avvengono piccole incursioni di destrutturazione.

L’abito sembra consumarsi sul corpo, resi in neri profondi o marroni cupi, a cui vengono innestati dettagli fluorescenti: lacci immaginari che legano alla speranza di un possibile riscatto. Le linee spigolose degli abiti, rese in canvas di cotone, contrastano con linee morbide in tessuti di lana sfilacciati a mano.

L’ideazione della capsule

La capsule collection intende rappresentare una donna potente e coraggiosa. Intenzionalmente sensuale perché il destinatario a cui si rivolge sono spesso donne molto femminili. Femminili come Roberta, classe 2002, che nello studio preliminare alla realizzazione dei look ha dato voce alla sua interiorità. Priva di canoni estetici prestabili, la giovane designer ha lasciato che le sua più grande passione trovasse realizzazione in modo del tutto spontaneo.

“Diciamo che la moda ha sempre fatto parte della mia vita, sin da quando sono piccola, quindi è proprio una cosa innata. All’età di cinque/sei anni disegnavo già i primi bozzetti che poi mia nonna, essendo una sarta, realizzava a modo suo ovviamente” racconta emozionata.

Le future sfide

Una passione, quella per la moda, che ha trovato seguito nel percorso quadriennale di Fashion Design in Harim Accademia Euromediterranea. Enormi sacrifici e grande impegno che vengono ripagati dalla prossima partecipazione al Fashion Graduate Italia, evento promosso da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS in cui i giovani talenti delle migliori Scuole e Accademie di Moda italiane e internazionali si raccontano attraverso un programma ricco di sfilate, talk, workshop& lectures, esposizioni statiche e molto altro ancora.