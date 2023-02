Paternò, mille chili di arance rubate in macchina: due arresti

Quando i carabinieri della compagnia di Paternò sono giunti sul posto, grazie alla videosorveglianza e all’attenzione del proprietario, stavano ancora raccogliendo frutta

PATERNO’. Erano riusciti a caricare 1.000 chili di arance rubate su una Ford Focus station wagon e quando i carabinieri stavano ancora rubando altra frutta in un fondo di contrada Gerbini. Per questo i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagrante un incensurato di 24 anni e un pregiudicato di 49, entrambi catanesi, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Nel corso dei servizi disposti dal comando provinciale per contrastare il fenomeno delle razzie nelle zone di campagna, i militari sono intervenuti avvertiti dal proprietario, che si era accorto della presenza dei ladri dalle videocamere di sorveglianza che aveva fatto installare per evitare di subire furti.

La sua tempestiva segnalazione giunta alla centrale operativa ha così consentito ai militari, già presenti in zona, di sorprendere i due ancora intenti nella raccolta, i quali, alla loro vista, hanno vanamente tentato una fuga perché immediatamente bloccati dai Carabinieri. I due, entrambi percettori del “reddito di cittadinanza”, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.