Career Day 2024: “Imprese in cerca di Talenti UNIPA”

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro non sempre si concretizza per i laureati a partire da una piena consapevolezza delle reali opportunità di carriera che più rispondono alle proprie aspirazioni professionali e d’altro canto non sempre le imprese hanno la possibilità di incontrare i talenti più adatti allo sviluppo del proprio business.

È sentita responsabilità da parte delle università quella di accompagnare gli studenti nell’inserimento lavorativo, mettendoli in contatto con realtà aziendali consolidate e strutturate, che possano garantir loro buone prospettive lavorative.

L’Università degli Studi di Palermo, ogni anno, organizza il Career Day: un’intera giornata in cui gli studenti si interfacciano con imprese del territorio regionale e nazionale.

L’evento si terrà il 18 aprile presso l’edificio 19 dell’Università degli Studi di Palermo, in Viale delle Scienze, dalle ore 10:00 alle 17:00. Gli studenti potranno confrontarsi con manager e responsabili delle risorse umane di numerose imprese che propongono interessanti offerte di lavoro per differenti ruoli e mansioni.

I partecipanti all’evento avranno la possibilità di assistere a varie presentazioni aziendali, per conoscere il tipo di servizio e/o prodotto offerto dalle imprese, il tipo di settore di riferimento, comprendendo quale ruolo potrebbero ricoprire nel più ampio ambito organizzativo aziendale.

Parteciperanno più di 50 aziende in presenza; ognuna di queste disporrà di un proprio stand, presso il quale sarà possibile consegnare il Curriculum Vitae e informarsi nello specifico sulle opportunità professionali offerte, sui profili ricercati e sulle dinamiche di carriera. Alcune aziende saranno disponibili in sede per effettuare dei veri e propri colloqui di lavoro per le posizioni aperte all’interno della loro organizzazione.

Circa 60 aziende saranno presenti on-line, anche queste disponibili a interagire con i partecipanti e a prendere i contatti per futuri colloqui selettivi.