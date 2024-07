BPER Banca assume: oltre 400 posti a tempo indeterminato

Incentivi e premi aziendali per i nuovi dipendenti

BPER Banca ha raggiunto un significativo accordo con i sindacati e assume di 460 nuovi dipendenti entro giugno 2026. Una strategia volta a favorire il ricambio generazionale. Questo progetto di assunzioni è reso possibile da una serie di esodi volontari che permetteranno a 1000 dipendenti di lasciare l’azienda con incentivi.

BPER Banca assume e sostiene l’occupazione

Le assunzioni, tutte a tempo indeterminato, rappresentano un passo importante per BPER Banca. La compagnia mira a sostenere l’occupazione e a garantire la continuità operativa dell’azienda attraverso l’inserimento di giovani talenti. L’accordo prevede un tasso di sostituzione del 75%, uno dei più elevati nel settore bancario, assicurando tre nuove assunzioni ogni quattro uscite.

L’intesa con le organizzazioni sindacali, tra cui Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, ha ottenuto un ampio consenso. Emilio Verrengia, segretario responsabile di First Cisl Gruppo BPER, ha sottolineato l’importanza di un alto tasso di sostituzione, evidenziando come l’accordo sia il risultato di un modello di relazioni industriali solido e costruttivo.

Inoltre, è stato concordato che in caso di dimissioni volontarie entro 12 mesi dall’assunzione. BPER Banca effettuerà ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, garantendo così il pieno raggiungimento del piano previsto.

Premio aziendale 2025

BPER Banca ha inoltre annunciato un premio aziendale per i suoi dipendenti. L’aumento verrà erogato nel 2025 e sarà tra i più alti del settore bancario. Il premio avrà un valore medio di 1850 euro, suddiviso in una parte in denaro di 1400 euro e una parte in welfare di 450 euro. La parte in denaro può essere incrementata del 17% se destinata al welfare, portando il totale a circa 2000 euro per chi sceglie di utilizzare l’intero importo per servizi di welfare aziendale.

Crescita sostenibile

L’accordo sindacale per l’assunzione di 460 nuove unità di personale prevede che le assunzioni siano tutte a tempo indeterminato. Questo approccio assicura la stabilità del personale e la continuità operativa dell’istituto, promuovendo un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo.

Queste misure facilitano il ricambio generazionale e rafforzano l’impegno di BPER Banca verso il benessere e la valorizzazione dei propri dipendenti, creando le condizioni per una crescita sostenibile e condivisa.

