Oroscopo del giorno: giovedì 25 luglio 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 25 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 25 luglio 2024

♈ Ariete – 25 luglio 2024

In amore brillerai come una stella. La Luna nel tuo segno porterà nuove emozioni e progetti di coppia a lungo termine. Approfitta di questa giornata per dichiararti o consolidare il tuo rapporto. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Cuntentati di chistu jornu comu si fussi l’urtimu.

‘Stu jornu, amuri e passioni ti accumpagneranu comu ‘na canzone romantica.

♉ Toro – 25 luglio 2024

Mercurio in Vergine ti aiuterà a mettere ordine nelle tue finanze e nei tuoi documenti. Sul lavoro, potresti ricevere notizie positive e nuove opportunità. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari di guardari lu spicchiu quannu fai i cunti.

La jornata di oggi ti porta ‘na bona occasione pi’ fari ordine e truvari opportunità.

♊ Gemelli – 25 luglio 2024

Approfitta delle energie positive di Luna, Giove, Marte e Venere per creare nuove connessioni professionali. Nuove opportunità si apriranno davanti a te. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Nzirtati e cuntrullati ‘u passu pri ognunu ca ‘ncuntri.

Oggi, cu ‘na bona energia, apriti a novità e connessioni.

♋ Cancro – 25 luglio 2024

Sarai loquace, simpatico e divertente. Sul lavoro, sarai produttivo e pronto a concretizzare idee. In amore, la relazione migliorerà notevolmente. Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Parlaci cu’ cori e vedrai chiù boni risurtati.

Aggiurnata favurevoli pi’ amuri e travagghiu. Sfrutta sta energia!

♌ Leone – 25 luglio 2024

Una cenetta romantica potrebbe trasformare la serata in un’esperienza indimenticabile. Sul lavoro, avrai un’agenda impeccabile e ottime opportunità di avanzamento. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Un sulu a gattareddi ‘nnamurati di sta serata.

Pi’ stasira, ‘na cena romantica e travagghiu senza errori.

♍ Vergine – 25 luglio 2024

Giornata positiva per i sentimenti e il lavoro. La Luna non sarà più negativa e avrai il talento per raggiungere diversi obiettivi. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Accetta ogni invitu, ‘u cori avi strati misteriosi.

Sta serata, ‘na sorpresa pi’ cori e successi pi’ travagghiu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 25 luglio 2024

♎ Bilancia – 25 luglio 2024

Creatività e fantasia caratterizzeranno il tuo lavoro. In amore, però, potresti risultare più riservato e distante. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fa’ pigghiari da ‘a timidità, parra!

Oggi, usali la creatività ma attenti a nun chiuderti troppo in amuri.

♏ Scorpione – 25 luglio 2024

Sfera sentimentale poco attiva, ma sarai molto convincente nei progetti di lavoro. Attenzione a non farvi prendere dall’agitazione. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Sulu la calma ti porta boni frutti.

Giornata calma in amuri, ma occhiu a non fariti pigghiari d’all’agitazioni.

♐ Sagittario – 25 luglio 2024

Giornata ideale per l’amore e la produttività sul lavoro. La Luna e Venere ti supportano, rendendoti il partner ideale. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Dimostra ‘u to affettu cu sincerità e passione.

Giornata perfetta pi’ amuri e travagghiu, dimostra affettu.

♑ Capricorno – 25 luglio 2024

Periodo in calo per i sentimenti e qualche difficoltà sul lavoro. Riflettete bene sulle scelte da prendere. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Pensa prima di agiri, ogni cosa avi ‘u so tempu.

Jurnata di riflessione, attenti a scelte affrettate.

♒ Acquario – 25 luglio 2024

Le stelle favoriranno il lavoro e nuovi progetti creativi. In amore, però, cautela per evitare incomprensioni. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Tranquillu e pacenzia, tuttu si sistema.

Buoni pruggetti a travagghiu, ma attenti a ‘ncomprensioni in amuri.

♓ Pesci – 25 luglio 2024

Configurazione astrale positiva per l’amore, ma nel lavoro non sarai al massimo. Dedica la mattinata alle questioni importanti. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Matina pi’ travagghiu, dopupistu pi’ riposu.

Jurnata buona pi’ amuri, ma mattina di travagghiu e pomeriggiu di riposu.

Classifica di giovedì 25 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Leone

3 – Sagittario

4 – Gemelli

5- Ariete

6 – Vergine

7 – Bilancia

8 – Acquario

9 – Pesci

10 – Toro

11 -Scorpione

12 – Capricorno

