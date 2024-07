Bandi operatori centri per l’impiego (Cpi) in Sicilia: requisiti e domanda

Tutti i documenti e le domande di partecipazione

Sono stati resi noti i primi bandi di selezione dei Centri per l’impiego (Cpi) relativi al concorso del Ministero dell’Interno 2024 per 150 operatori, permettendo così di presentare le candidature. Attualmente, sono disponibili i bandi dei Cpi della regione siciliana, mentre quelli delle altre regioni saranno pubblicati a breve.

La procedura di selezione si basa sull’avviamento a selezione, utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, presenti in quasi tutte le regioni italiane.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario possedere il titolo di studio della scuola dell’obbligo (licenza media). Ulteriori requisiti comprendono cittadinanza italiana, maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico, idoneità fisica per le mansioni previste e il godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre, i candidati non devono essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, e devono avere una condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. È richiesto inoltre di non avere condanne penali definitive, procedimenti penali in corso, procedimenti amministrativi per misure di sicurezza o di prevenzione, e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Infine, è necessario avere una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva secondo la normativa italiana vigente.

Bandi Cpi per la regione Sicilia

La selezione riguarda 93 posti per il personale amministrativo e 57 posti per i tecnici. Di seguito, i dettagli sui bandi pubblicati dai Centri per l’impiego (Cpi) per l’assunzione degli operatori del Ministero dell’Interno.

Cpi di Agrigento

Il Cpi di Agrigento, sotto il Ministero dell’Interno, offre due posti di lavoro, uno dei quali riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, oppure durante il periodo di rafferma, e ai volontari in servizio permanente. La posizione è quella di operatore amministrativo dell’area degli operatori. È richiesta la licenza di scuola media inferiore. Il contratto previsto è a tempo indeterminato e pieno. Le candidature possono essere presentate dal 29 al 31 luglio 2024. È possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione.

Cpi di Siracusa

Il Cpi di Siracusa, facente capo al Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, offre una posizione presso gli uffici periferici del Ministero dell’Interno di Siracusa e provincia. La posizione disponibile è quella di operatore amministrativo – area degli operatori – del contratto funzioni centrali. È richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato. Le candidature sono aperte il 23 e 24 luglio. Il bando e la domanda di partecipazione possono essere scaricati.

Bandi Cpi Sicilia: sede di Catania

Il Cpi di Catania, sotto il Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, offre due posizioni di lavoro presso gli uffici periferici del Ministero dell’Interno di Catania e provincia. La posizione disponibile è quella di operatore tecnico – famiglia tecnico-informatica – area degli operatori – CCNL comparto funzioni centrali. È richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato. Le candidature possono essere presentate dal 29 luglio al 1 agosto. Il bando e la domanda possono essere scaricati di seguito.

Questi bandi rappresentano una significativa opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera all’interno del Ministero dell’Interno, contribuendo al funzionamento efficace delle sue strutture a livello regionale.

