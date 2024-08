Carini, rubano cavi di rame e gli danno fuoco: indagano i carabinieri

Il fumo nero ha allarmato i residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine

CARINI (PALERMO) – Hanno prima raccolto metri e metri di fili di rame rubati a Villagrazia di Carini, per poi dargli fuoco.

Il fumo nero ha allarmato i residenti e i villeggianti che hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. I ladri avevano intenzione di ripulire i cavi di rame.

I carabinieri, una volta arrivati hanno trovato i cavi in fiamme ma i ladri erano riusciti a fuggire. A spegnere l’incendio sono stati i vigili del fuoco.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire da dove siano stati portati via i cavi. I carabinieri stanno cercando di risalire agli autori del furto.