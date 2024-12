L’incidente e l’addio a Marco: un minuto di silenzio nella sua scuola

La tragedia a Carlentini: la comunità si prepara all'ultimo saluto

SIRACUSA – Carlentini si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Floridia, il diciottenne che ha perso la vita in un terribile incidente, cinque giorni fa. Il giovane studente era appena uscito da scuola quando è avvenuto l’impatto in via Madonna delle Grazie con una Renault Modus: lo schianto non gli ha lasciato scampo.

L’addio a Marco nella chiesa madre

La tragedia ha profondamente sconvolto l’intera comunità, che in questi giorni si è già stretta attorno alla famiglia del ragazzo. I funerali saranno celebrati domani mattina, 11 dicembre, nella chiesa madre di Carlentini, alle 11. Proprio durante la cerimonia, a Marco sarà dedicato un minuto di silenzio in tutte le classi della scuola in cui stava per diplomarsi, l’isituto tecnico industriale Nervi-Alaimo, da cui scrivono:

Le parole dei suoi compagni

“Marco era uno splendido ragazzo di 18 anni che fra pochi mesi avrebbe ottenuto il suo meritato diploma di perito meccanico. Marco era un ragazzo che si stava realizzando, i sogni si stavano concretizzando. La morte prematura di un giovane che tanti di noi hanno conosciuto ci deve porre tante domande per riflettere”.

“Come è possibile morire in un incidente stradale? Perché morire a 18 anni? Perché accadono queste cose? La vita è incompiuta? Cosa è la morte? -Dicono -. Forse questo è il momento del silenzio, della vicinanza alla famiglia, del rispetto del dolore delle persone, della riflessione sul senso della propria vita, il modo migliore per tenere viva la memoria di Marco e dei giovani come lui è quella di vivere bene la propria quotidianità per cercare di realizzare i propri sogni nel miglior modo possibile”.

Cittadina a lutto

“Stiamo pensando, con i docenti e gli studenti che lo hanno conosciuto, anche altri modi per ricordarne la memoria, riflettere sulla vita, sulla professione e sugli incidenti stradali. Caro Marco, ti ricordiamo con stima e affetto”. Nei giorni scorsi nella cittadina del Siracusano sono stati annullati i primi eventi natalizi. Dopo la morte del giovane studente, il sindaco Giuseppe Stefio ha infatti sospeso l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale e gli altri appuntamenti in piazza del 6 dicembre.

