 Catania, l'assessore alla viabilità Carmelo Coppolino si è dimesso
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Si dimette l’assessore alla viabilità e alla polizia locale Coppolino

Carmelo Coppolino assessore
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La nota del Comune e i ringraziamenti del sindaco
CATANIA
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L’assessore alla viabilità e alla polizia locale di Catania, Carmelo Coppolino, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Carmelo Coppolino si dimette da assessore

In una lettera Coppolino, tra l’altro, ha ringraziato il sindaco Trantino per l’opportunità che gli ha concesso, il Movimento per l’Autonomia che lo ha designato nella giunta comunale e i vertici del corpo, passando in rassegna le attività svolte negli otto mesi alla guida dell’assessorato.

Le parole del sindaco di Catania

“Il sindaco Trantino – riporta una nota del Comune – ha preso atto della decisione di Coppolino e lo ha ringraziato per l’impegno profuso al servizio della città nel ruolo di assessore”.

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