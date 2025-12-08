Carmen Avellone e Vito Giordano in concerto

La serata

PALERMO- Il Blue Brass Jazz Club accende i riflettori su una nuova tappa della rassegna concertistica dedicata al grande jazz, ospitata negli spazi affascinanti del Ridotto dello Spasimo. Una serata pensata per celebrare la tradizione, l’eleganza e l’intensità emotiva dei classici del repertorio jazzistico. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso l’eleganza senza tempo degli standard jazz, grazie a una selezione di brani intramontabili interpretati da alcuni tra i musicisti più rappresentativi della scena jazz siciliana.

Protagonista della serata saranno Vito Giordano e Carmen Avellone in quintetto. Voce intensa e sofisticata, capace di restituire con sensibilità e autenticità il fascino del grande jazz vocale, Carmen Avellone avrà al suo fianco, Vito Giordano, Maestro indiscusso nel mondo jazz che con il suono ed il ritmo alla tromba e al flicorno, incanta sempre il pubblico, una formazione di spessore che garantisce un’esperienza musicale raffinata, ricca di gusto e di atmosfere da vero club jazz. Un appuntamento musicale imperdibile, pensato per celebrare la grande tradizione jazzistica attraverso l’energia di un ensemble di artisti straordinari.

Line-up

Carmen Avellone – voce

– voce Diego Spitaleri – piano

– piano Giuseppe Costa – contrabbasso

– contrabbasso Paolo Vicari – batteria

– batteria Vito Giordano – tromba, flicorno, arrangiamenti

Un ensemble d’eccezione per una performance che celebra la bellezza del jazz nella sua forma più pura.

Una serata da non perdere. Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, con la sua acustica impeccabile e la magia architettonica dell’antico complesso monumentale, offrirà la cornice ideale per un concerto intimo e di grande qualità artistica

Ogni mercoledì – Jam Session educativa a ingresso libero. Sotto la guida di Vito Giordano e con il contributo di Tommaso Lannino, per favorire la partecipazione e la crescita delle nuove generazioni. Il Blue Brass si conferma così un laboratorio creativo e un luogo dove ascoltare, suonare, crescere e vivere il jazz nel suo contesto più autentico.

Prossimi appuntamenti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo

10 dicembre Blue Brass Jam

16 dicembre Big Papa & Kids feat Antonella Schiró

17 dicembre Blue Brass Jam.