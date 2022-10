Caro bollette: giornalisti, vicini a imprenditori

Al Festival enogastronomico focus su settore agroalimentare.

1' DI LETTURA

PALERMO – Cala il buio sul Festival del giornalismo enogastronomico di Galati Mamertino (Me), ma soltanto per pochi secondi: luci spente ieri sera nell’incubatore, dove si e’ svolta l’iniziativa, per manifestare la vicinanza del Festival alla protesta degli imprenditori del comprensorio contro il caro-energia che sta mettendo in ginocchio le aziende.

A capo della protesta Nunzio Campisi, proprietario del ristorante “Antica Filanda”, a Capri Leone, tra i punti di riferimento del settore ricettivo dei Nebrodi. Il Festival del giornalismo enogastronomico in questi giorni ha acceso i riflettori sulle aziende siciliane che operano nel settore agroalimentare, con focus sulla comunicazione e sull’innovazione nel settore enogastronomico.

Tra gli ospiti del Festival l’imprenditore Nicola Fiasconaro, il presidente di Aeroviaggi Marcello Mangia e Giovanni Messina, del caseificio Bompietro. “Le imprese vivono un momento di grossa difficolta’ – ha affermato Pino Drago, ristoratore di Galati Mamertino -. Le bollette stanno raggiungendo prezzi esagerati e a queste condizioni tenere in piedi un’attivita’ e’ una vera impresa”.