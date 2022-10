Caro bollette, i sindaci lavorano a delle proposte da presentare al Governo

Già avanzata la richiesta di stanziamento di 1 miliardo di euro da far entrare nelle casse dei comuni

In queste ore il presidente dell’Anci Antonio Decaro e il delegato alla finanza locale Alessandro Canelli, secondo quanto si apprende, stanno lavorando, di concerto con gli altri sindaci, a un pacchetto di proposte da presentare al governo per far fronte all’emergenza caro bollette. Nella giornata di ieri Canelli, sindaco di Novara, ha sollecitato in tempi brevissimi lo stanziamento di almeno 1 miliardo di euro da far entrare nelle casse dei comuni da qui a fine anno per scongiurare la chiusura dei servizi e la sopravvivenza delle fasce sociali più deboli, strangolate dai costi proibitivi raggiunti dalle bollette.