Caro carburante, riunione a Palazzo d’Orleans

Verranno definite soluzioni immediate da mettere in atto per sostenere l'aumento dei costi del trasporto merci

PALERMO – È in corso a Palazzo d’Orléans una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò, il presidente Irfis Giulio Guagliano, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano e Simona Vicari, esperta nel settore trasporti.

Le misure contro il caro carburante discusse al tavolo

Al tavolo verranno definite soluzioni immediate da mettere in atto per sostenere l’aumento dei costi del trasporto merci a carico delle imprese e dei trasportatori per il traghettamento, in particolare lungo lo Stretto di Messina nella tratta Messina – Villa San Giovanni e viceversa.

I rincari sul costo dei trasporti incidono inevitabilmente, fra l’altro, anche sui prezzi al consumo dei prodotti. La misura potrebbe interessare anche altre tratte marittime commerciali interessate dal trasporto merci da e verso la Sicilia.